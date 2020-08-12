В Петербурге водители маршруток боятся пассажиров без масок

Водители маршруток опасаются выходить на линию из-за пассажиров без масок, возник недостаток сотрудников, заявил директор по организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев.



«Выпуск (автобусов на линию) у нас сократился, поэтому в период пандемии мы нехватки водителей не заметили. А на выходе из пандемии всё-таки столкнулись с нехваткой, потому что часть водителей боятся выходить на линию из-за того, что не все пассажиры соблюдают масочный режим», — сказал он 12 августа в эфире канала «Санкт-Петербург». И призвал пассажиров носить маски и перчатки в общественном транспорте, так как это важно и для них, и для водителей. По его словам, сами драйверы необходимую защиту получают.