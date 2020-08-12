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12.08.2020 18:51
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В Петербурге водители маршруток боятся пассажиров без масок

Водители маршруток опасаются выходить на линию из-за пассажиров без масок, возник недостаток сотрудников, заявил директор по организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев.

«Выпуск (автобусов на линию) у нас сократился, поэтому в период пандемии мы нехватки водителей не заметили. А на выходе из пандемии всё-таки столкнулись с нехваткой, потому что часть водителей боятся выходить на линию из-за того, что не все пассажиры соблюдают масочный режим», — сказал он 12 августа в эфире канала «Санкт-Петербург». И призвал пассажиров носить маски и перчатки в общественном транспорте, так как это важно и для них, и для водителей. По его словам, сами драйверы необходимую защиту получают.

«Каждый день при выходе на линию водителю выдаются с собой маски, перчатки, а также средства дезинфекции. После каждого рейса водитель обрабатывает салон на конечной станции, — заявил он. — Проверяет нас и Комитет по транспорту, и «Организатор перевозок», и Роспотребнадзор. Все требования мы выполняем на 100%».

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Комментарии (8)

footballer13
Да там у них водителей натурально очередь стоит, безо всяких шуток.
Это ПА скорее стелет заранее, на случай вдруг что.
Агроном аэродрома
Ну так ну правильно. Если пассажир Попову с Мурашкой не уважает, то он может и за проезд не заплатить!
Татьяна Комлева
Ой, да ладно! За последний месяц ни разу не видела погонщика шайтан-арбы в маске. Она им по телефону трындеть мешает.
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