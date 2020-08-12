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12.08.2020 18:34
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Футбольный «Атлетик» из Бильбао сообщил о 6 заболевших COVID-19

Испанский футбольный клуб «Атлетик» объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.

В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты находятся на самоизоляции. Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.

Ранее о коронавирусе в клубе заявила «Барселона». В пресс-службе каталонцев в среду, 12 августа, подчеркнули, что COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.

Ранее положительный случай коронавируса был обнаружен в другой испанской команде — «Валенсии». Футбольный клуб «Зенит» также заявил об одном заболевшем.

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