Футбольный «Атлетик» из Бильбао сообщил о 6 заболевших COVID-19

В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты находятся на самоизоляции. Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.

Ранее о коронавирусе в клубе заявила «Барселона». В пресс-службе каталонцев в среду, 12 августа, подчеркнули, что COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.