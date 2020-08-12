Футбольный «Атлетик» из Бильбао сообщил о 6 заболевших COVID-19

Испанский футбольный клуб «Атлетик» объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.
ℹ️ Results from the PCR tests taken by first-team players and members of staff.#AthleticClub 🦁https://t.co/crzAOUE2vr— Athletic Club (@Athletic_en) August 12, 2020
В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты находятся на самоизоляции. Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.
Ранее о коронавирусе в клубе заявила «Барселона». В пресс-службе каталонцев в среду, 12 августа, подчеркнули, что COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.
Ранее положительный случай коронавируса был обнаружен в другой испанской команде — «Валенсии». Футбольный клуб «Зенит» также заявил об одном заболевшем.