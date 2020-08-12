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12.08.2020 18:11
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МВД Белоруссии пообещало не трогать журналистов во время митингов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил о том, что к сотрудникам СМИ можно применять силу, только когда они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — цитирует 12 августа заявление Караева официальный Telegram-канал ведомства.

По его словам, работникам СМИ нужно «не рисковать собой», особенно там, где идут «жесткие столкновения».

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что с 4 по 11 августа в стране задержали около 55 работников СМИ.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... да и так уже нарисовались ... фиг сотрёшь ... кадры, когда у кого-то отбирают флэшку и дают пинок под зад впечатляют ...
yar_5e4cc335310b6
Лучше и не скажешь.
Я хоть и атеист, но все же хочется надеятся, что бог не фраер. И раздаст всем по заслугам.
kоt-obormot
Твоя принципиальная позиция - шестерить папеКоле за пайку из корыта с объедками. Вот и вся ваша принципиальная позиция шестаков - прислужок. А, еще страх за свою шкуру. Все!
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