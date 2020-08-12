МВД Белоруссии пообещало не трогать журналистов во время митингов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил о том, что к сотрудникам СМИ можно применять силу, только когда они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — цитирует 12 августа заявление Караева официальный Telegram-канал ведомства.

По его словам, работникам СМИ нужно «не рисковать собой», особенно там, где идут «жесткие столкновения».

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что с 4 по 11 августа в стране задержали около 55 работников СМИ.