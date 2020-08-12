ГК «ПСК» рассказала о петербургском стиле фамильного дома Nobelius

Связь времён — это, безусловно, удел и задача современной архитектуры. Примером такого подхода является фамильный дом Nobelius, построенный ГК «ПСК» и вдохновлённый историей семьи Нобелей и уважением к её наследию. В чём можно было убедиться в рамках пешеходной экскурсии по кварталу, которую организовала ГК «ПСК».



Nobelius возведён в Нобелевском городке, на Выборгской улице, 4 и готов ко вводу в эксплуатацию. Дом филигранно вписался в локацию и окружение с многочисленными памятниками архитектуры регионального и федерального значения: промышленной, общественной, жилой. За каждым из которых стоят выдающиеся личности и целые семьи со своими собственными историями.



Пётр Великий построил здесь первые мануфактуры, положив начало становлению русской промышленности. В его честь на Большом Сампсониевском проспекте стоит памятник, символичность которого, пожалуй, не меньше, чем знаменитого Медного всадника.



Всего несколько минут неспешной прогулки от парадного входа Nobelius — и перед взором открывается Сампсониевский собор — один из первых и ныне старейших соборов города. Рядом с ним в парке возведен памятник первым строителям и выдающимся архитекторам Петербурга.



Фамильные ценности в наследии Nobelius



Но самая яркая эпоха истории — строительство и развитие предприятия Нобелей: промышленных зданий и обширного жилого квартала. В Россию семья, состоявшая из отца и трёх братьев — Роберта, Альфреда и Людвига — переехала в середине XIX века воплощать передовые идеи в промышленности и науке.



Нобели были новаторами во всём. Промышленность, топливный сектор, оборонные заказы. От добычи и переработки нефти до создания и выпуска подводных мин и колёс с резиновыми шинами. Чего ни коснись — сплошь инновации и технологические прорывы. В том числе и социальные.



Нобели стали одними из первых, говоря современным языком, комплексно освоивших территорию. Между Большим Сампсониевским и Лесным пр. был построен целый городок, названный чуть позднее Нобелевским. Это 13 внутриквартальных зданий и одно особое — выходящее фасадом на Лесной проспект. Его арки служили парадным въездом на жилую территорию.



Три-пять комнат, водоснабжение, электричество, отопление — это условия жизни инженеров и мастеров нобелевских заводов в начале XX века. Первая социальная инфраструктура, школа и Народный дом тоже наследие Нобелей. Взрослые и дети проводили здесь время, осваивая новые знания, культуру, иностранные языки (была создана библиотека с книгами на четырёх языках) и даже отдельные искусства, что называется, для души.



Нобели не отдалялись от своего предприятия и людей. Напротив народного дома и Нобелевского городка находится особняк владельцев завода. Сегодня эти красивые здания охраняются государством, а об истории рассказывают на экскурсиях.



В таком, без лишней скромности, славном окружении расположен Nobelius.

