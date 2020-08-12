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ГК «ПСК» рассказала о петербургском стиле фамильного дома Nobelius
Выборгская сторона — особая часть истории Петербурга. Район начинался как промышленный и как место экспансии представителей знаменитой фамилии Нобелей. Сейчас это привлекательные для жизни кварталы с устойчивой связью времён и впечатляющим архитектурным ансамблем.
Связь времён — это, безусловно, удел и задача современной архитектуры. Примером такого подхода является фамильный дом Nobelius, построенный ГК «ПСК» и вдохновлённый историей семьи Нобелей и уважением к её наследию. В чём можно было убедиться в рамках пешеходной экскурсии по кварталу, которую организовала ГК «ПСК».
Nobelius возведён в Нобелевском городке, на Выборгской улице, 4 и готов ко вводу в эксплуатацию. Дом филигранно вписался в локацию и окружение с многочисленными памятниками архитектуры регионального и федерального значения: промышленной, общественной, жилой. За каждым из которых стоят выдающиеся личности и целые семьи со своими собственными историями.
Пётр Великий построил здесь первые мануфактуры, положив начало становлению русской промышленности. В его честь на Большом Сампсониевском проспекте стоит памятник, символичность которого, пожалуй, не меньше, чем знаменитого Медного всадника.
Всего несколько минут неспешной прогулки от парадного входа Nobelius — и перед взором открывается Сампсониевский собор — один из первых и ныне старейших соборов города. Рядом с ним в парке возведен памятник первым строителям и выдающимся архитекторам Петербурга.
Фамильные ценности в наследии Nobelius
Но самая яркая эпоха истории — строительство и развитие предприятия Нобелей: промышленных зданий и обширного жилого квартала. В Россию семья, состоявшая из отца и трёх братьев — Роберта, Альфреда и Людвига — переехала в середине XIX века воплощать передовые идеи в промышленности и науке.
Нобели были новаторами во всём. Промышленность, топливный сектор, оборонные заказы. От добычи и переработки нефти до создания и выпуска подводных мин и колёс с резиновыми шинами. Чего ни коснись — сплошь инновации и технологические прорывы. В том числе и социальные.
Нобели стали одними из первых, говоря современным языком, комплексно освоивших территорию. Между Большим Сампсониевским и Лесным пр. был построен целый городок, названный чуть позднее Нобелевским. Это 13 внутриквартальных зданий и одно особое — выходящее фасадом на Лесной проспект. Его арки служили парадным въездом на жилую территорию.
Три-пять комнат, водоснабжение, электричество, отопление — это условия жизни инженеров и мастеров нобелевских заводов в начале XX века. Первая социальная инфраструктура, школа и Народный дом тоже наследие Нобелей. Взрослые и дети проводили здесь время, осваивая новые знания, культуру, иностранные языки (была создана библиотека с книгами на четырёх языках) и даже отдельные искусства, что называется, для души.
Нобели не отдалялись от своего предприятия и людей. Напротив народного дома и Нобелевского городка находится особняк владельцев завода. Сегодня эти красивые здания охраняются государством, а об истории рассказывают на экскурсиях.
В таком, без лишней скромности, славном окружении расположен Nobelius.
В построенном ГК «ПСК» доме просторные квартиры до 5 комнат, ручная отделка интерьеров, бесшумные лифты, современные энергоэффективные окна, двухуровневый подземный паркинг, закрытый двор с ландшафтным дизайном и многое другое. Нобели, будучи поклонниками развития технологий, точно оценили бы комфорт современного жилого дома бизнес-класса.
Вокруг нет множества новостроек и высоток. Район превратился в респектабельный, с непоколебимым чувством архитектурного достоинства. Исторические окрестности открываются перед взором прямо с террас Nobelius. С высоты 8 этажа можно увидеть сохранившиеся здания Нобелевского городка, перспективу вплоть до Петроградской стороны и зелень Сампсониевского сада. К слову, террасы и балконы были популярным элементом в XIX — начале XX века: петербуржцы всегда стремились поймать умеренные лучи северного солнца.
Nobelius — продолжатель архитектурных традиций прошлого. Сдержанное, но при этом изысканное цветовое решение фасадов, облицовка натуральным камнем, французские балконы, фонари в стиле главного исторического здания Нобелевского городка. И даже камин в холле — дань петербургской традиции гостеприимства и уюта, начинающегося прямо с порога.
Расположение фамильного дома в сочетании с контекстной архитектурой и концептуальными решениями было оценено экспертным сообществом: в 2019 году Nobelius стал обладателем премии «Премьера года» по версии Urban Awards.
13 августа 2020 г. ГК «ПСК» проведёт ещё одну экскурсию в рамках проекта «Петербургский Стиль Кварталов» вокруг строящегося ЖК бизнес-класса «Новый Невский». Последний уже внёс свой вклад и в современную историю, став первым за последние 10 лет ЖК бизнес-класса в такой близости от главной улицы города.
Подробная информация об этих и других проектах ГК «ПСК» — в офисах продаж. Персональные консультации по телефону: (812) 640–38–38.
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте наш.дом.рф