Строительная компания «Терминал-Ресурс»: строим будущее

Фото: «Терминал-Ресурс»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Продолжая петровские традиции регулярного строительства, «Терминал-Ресурс» возводит новый микрорайон. Проект «На Царскосельских холмах» расположен на возвышенности по пути следования в бывшие царские резиденции. Название жилых комплексов – «Образцовые кварталы» – перекликается с «образцовыми деревнями» времён Екатерины Великой. Сотни семей уже оценили современное жильё, созданное для комфортной жизни в популярном районе Санкт-Петербурга.

– В этом году мы оказались в сложной ситуации из-за пандемии, – рассказывает Виктор Муррашев, генеральный директор «СК Терминал-Ресурс». – Несмотря на это, компания сумела сориентироваться в изменившихся условиях, сохранить хорошие темпы строительно-монтажных работ, наладить производство и продажи. Это удалось сделать благодаря командной работе сотрудников, их высокому профессионализму, ответственности, творческой активности. Территория проекта «На Царскосельских холмах» расширяется, работы ведутся с опережением графика, чётко выполняются обязательства перед партнёрами и клиентами. Мы дорожим репутацией надёжного и пунктуального партнёра.



Фото: «Терминал-Ресурс»

В рамках микрорайона уже введены в эксплуатацию пять малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы», застройщик участвует в развитии транспортной и социальной инфраструктуры, строит новый коммерческий объект – бизнес-парк «Гараж».

– Наше главное преимущество – качество строительства, – считает генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – Мы тщательно подбираем подрядчиков и контролируем их работу. При строительстве применяются сертифицированные материалы, современные технологии и оборудование. Благодаря отлаженным бизнес-процессам и чёткому планированию удаётся сократить сроки строительства и вводить объекты в эксплуатацию досрочно. Сейчас завершается возведение «Образцового квартала 6» и Бизнес-парка «Гараж». Оба объекта будут вводиться в эксплуатацию в этом году.

Застройщик «Терминал-Ресурс» начал внедрять прогрессивную систему отопления «теплый водяной пол» в совокупности с крышными газовыми котельными. Эта технология обеспечивает автономное отопление круглогодично и позволяет жильцам экономить при оплате коммунальных услуг. При этом в каждой жилой зоне квартиры можно устанавливать комфортную температуру с помощью терморегулятора.



Фото: «Терминал-Ресурс»

– В условиях ограничительных мер компания отладила проведение сделок удалённо, – говорит руководитель отдела продаж малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» Елена Тян. – Мы можем провести онлайн консультацию, предоставить видеообзор квартиры, согласовать договор и зарегистрировать сделку удалённо. В условиях изобилия предложений на рынке недвижимости покупатель становится всё требовательней и избирательней. При этом малоэтажное жильё набирает популярность. Период, когда все вынужденно оказались домоседами, наглядно показал, насколько важны условия жизни. Компания смотрит в будущее оптимистично. Летом 2020 года получено проектное финансирование на следующий жилой комплекс. Оно предоставлено постоянным партнёром – Банком «Санкт-Петербург». Сейчас проект нового жилого комплекса проходит необходимые согласования.

Чаще всего квартиры комфорт-класса приобретают люди среднего возраста с детьми со стабильным уровнем дохода. Для них это не первое жильё, а улучшение жилищных условий. В результате в районе формируется благополучная социальная среда. Этот фактор является одним из определяющих популярность локации.

Квартиры от застройщика в Пушкинском районе Санкт-Петербурга: ул. Кокколевская, д.1 (отдел продаж рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»

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