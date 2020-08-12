Поликлинику в Пушкине оштрафовали за неспешность и цвета пакетов. По бюджетам отправятся «гулять» сто тысяч

После июньской проверки Роспотребнадзором суд в Пушкине административно наказал 60-ю поликлинику. Ответчик частично признал нарушения, но напомнил, что штрафуют бюджетное учреждение.



О решении 12 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Проверка в поликлинике № 60 Пушкинского района прошла 19 июня, к 26-му числу того же месяца появился акт санитарно-эпидемиологического расследования. В нем было перечислено, что температуру сотрудников измеряют раз в сутки, при этом на ответственном за процесс нет шапочки, халата и очков. В некоторых кабинетах инспекция не нашли антисептики. Отходы, которые должны маркироваться красным цветом, утилизируют в желтые пакеты. Нашли бардак в регистрации — не в полном объеме, не по хронологии и долго — фамилии коронавирусных пациентов появляются в отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний спустя 12 часов. Также нарушаются сроки наблюдения за петербуржцами, которые контактировали с заболевшими COVID-19.