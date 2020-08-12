Экспедиция Российского географического общества и «Бессмертного полка России» отправилась на остров Большой Тютерс. Её участники планируют установить на нем памятник с именами погибших.



Как сообщил «Фонтанке» 12 августа руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге, участник экспедиции Андрей Краснобаев, экспедиция стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс в среду. Она приурочена к Году памяти и славы в России, учреждённого в честь 75-й годовщины Великой Победы.

