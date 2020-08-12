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12.08.2020 14:41
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На одном из островов внешних ворот Финского залива установят памятник красноармейцам, погибшим на Балтике

Экспедиция Российского географического общества и «Бессмертного полка России» отправилась на остров Большой Тютерс. Её участники планируют установить на нем памятник с именами погибших.

Как сообщил «Фонтанке» 12 августа руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге, участник экспедиции Андрей Краснобаев, экспедиция стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс в среду. Она приурочена к Году памяти и славы в России, учреждённого в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Мемориал будет установлен на самой высокой точке Большого Тютерса — вершине маячной скалы, расположенной в северной части острова, в нескольких метрах от маячной башни. Он представляет из себя шестигранную бетонную призму высотой 1,5 м, во время войны являвшейся фундаментом радиолокационной станции, на которой будут размещены таблички с именами 249 погибших солдат и офицеров.

Знак будет установлен участниками экспедиции 13–14 августа, 15 августа на острове состоится торжественная церемония открытия.

В экспедиции принимают участие более 20 человек. Среди них представители РГО, члены штаба «Бессмертного полка России», волонтеры-поисковики. Возглавляет экспедицию руководитель федерального исполкома «Бессмертного полка России» Артем Валерьевич Хуторской.

Внешние острова Финского залива были одним из важнейших участков обороны Ленинграда и звеньев «блокадного кольца». В силу своего географического положения они служили «воротами» Финского залива. Немецкие и финские военные смогли не просто использовать этот фактор, но и усилить его, создав на ряде островов мощнейшую оборону, а между ними, по воде — сплошные минные заграждения, блокировав и надводные, и подводные силы КБФ в Кронштадте вплоть до осени 1944 г. Редким экипажам подводных лодок и авиаполков удавалось прорваться из залива в Балтику и вернуться назад.

Для освобождения островов командование КБФ неоднократно предпринимало действия — в т.ч. организовало и проводило десантные операции. Две безуспешные и кровопролитные десантные операции в апреле 1942 г. предпринимались и в отношении о. Б.Тютерс, который занимали смешанные части войск Германии, Финляндии и Эстонии.

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Комментарии (2)

change_it
Простите, что за такие "части войск Эстонии"?.. Таких тогда не существовало.
Александр Смуров
Из Вики - "Постоянное население на Большом Тютерсе отсутствует, за исключением персонала маяка. Известен как «остров смерти»[2][3], поскольку его минные поля длительное время после Второй мировой войны не подвергались разминированию."
Так можно и Петергофский филиал СПбГУ обозвать.
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