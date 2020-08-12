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12.08.2020 14:30
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Минсвязи Белоруссии подключило Интернет в стране

Министерство связи и информации Белоруссии днём 12 августа сообщило, что в стране восстановлен доступ к интернет-сервисам и ресурсам.

«Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Министерство рекомендовало операторам электросвязи «рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке».

В Минсвязи напомнили, что в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдалист перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
И что? Дубинки тут же стали мягче, а дуболомы добрей?
261551411
Ну так-то оно да... Только вот многие беларусы почему-то знали, что 9 числа и-нет отключат. Странная "аварийная ситуация", не правда ли?
Barmaley_5e4d0211d3423
"Есть причина, по которой все лгут: это работает. На этом основано общество. Способность лгать отличает человека от животного."
(с)
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