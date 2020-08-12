Минсвязи Белоруссии подключило Интернет в стране

Министерство связи и информации Белоруссии днём 12 августа сообщило, что в стране восстановлен доступ к интернет-сервисам и ресурсам.

«Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Министерство рекомендовало операторам электросвязи «рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке».

В Минсвязи напомнили, что в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций.