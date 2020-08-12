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12.08.2020 13:46
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Правительство выделит еще более 200 млн рублей на выплаты учителям. 22 млрд — на питание школьникам

Правительство дополнительно выделит почти 213 млн рублей на выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей в месяц из-за роста числа педагогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«С этого года правительством вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах… Для этого в марте мы предусмотрели в бюджете необходимые средства на 2020 год. Но с 1 сентября таких педагогов во многих регионах станет больше, и они должны получить положенные им средства. Поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим между регионами», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что в 2020 году на выплаты классным руководителям всего будет выделено почти 25 млрд рублей. Мишустин добавил, что введение новой выплаты учителям не должно привести к отмене прежних.

Кроме того, правительство России распределит 22 млрд рублей на обеспечение в этом году горячего питания для учеников начальных классов во всех школах, которые к этому готовы. Об этом в среду сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня внесем <…> изменения в правила предоставления субсидии, распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее», — сказал глава кабмина на заседании правительства.

По его словам, до этого федеральную субсидию на организацию горячего питания могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. «Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым», — пояснил Мишустин.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Товарищи! Рабочая и крестьянская революция в школьном питании с доплатами, о необходимости которых всё время говорили малоимущие родители и учителя, свершилась.
262124491
после заявлений о горячем питание ждем дистанционное обучение )))
Brit
Выплата будет, но только если в классе больше 30 учеников. Такие есть только в Москве и может быть в Питере.
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