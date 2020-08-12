Мишустин пообещал рассмотреть вопрос продления выплат врачам за работу с коронавирусом

Премьер-министр России на заседании правительства сообщил, что власти выделят медучреждениям на борьбу с COVID-19 еще 49,5 миллиарда рублей.

«По поручению президента правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медицинским работникам», — заявил 12 августа Михаил Мишустин в эфире «России 24».

По его словам, на лечение и тесты на COVID-19 будет выделено еще 49,5 миллиарда рублей.

С начала пандемии в России выявили уже 902 701 случай коронавируса.