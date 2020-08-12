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12.08.2020 13:18
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Петербуржец пожаловался на кражу в Мариинской больнице. Он лишился памяти, золота и успел забить ворам холодильник

После непродолжительного визита в больницу гендиректору петербургской компании пришлось подсчитывать убытки. В медучреждении он хватился сумки с вещами почти на 150 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 12 августа в 16 отделе полиции приняли заявление от 52-летнего руководителя фирмы по аренде недвижимости. Мужчина сообщил, что в минувшее воскресенье был в Мариинской больнице, где ранним утром обнаружил отсутствие личных вещей. И предоставил список.

Исчезли 15 тысяч рублей двумя купюрами по 5 и пятью по 1 тысяче, очки с не самыми бюджетными линзами, телефон за 9 тысяч рублей, банковские карты и бумажник, купленный во время заграничной поездки за 15 евро. Всё это хранилось в сумке Hexagona, которую пять лет назад привёз из Италии, потратив почти 90 евро. Ещё пропала золотая цепочка за 100 тысяч рублей, которую пациент последний раз видел на своей шее.

По его словам, ночью с карты кто-то успел перевести дважды небольшие суммы и один раз потратить почти 7 тысяч в продуктовом. Общий ущерб мужчина оценил в без малого 150 тысяч рублей.

В Мариинской больнице подтвердили, что такого пациента 9 августа к ним привозили, но от госпитализации он отказался. В медучреждение о пропавших вещах он не заявлял.

По информации «Фонтанки», медики поморщились от перегара, осмотрели на предмет сотрясения мозга, взяли необходимые анализы — в том числе на коронавирус — и не успели пустить пациента дальше приёмного покоя. Там ему наскучило примерно через полтора часа.

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Комментарии (3)

houspi
Алло, милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак. А я не по поводу кражи, у нас здесь дело почище, инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал! Я непьющий. С кинжалом! Холодное оружие! Даю честное благородное слово.
syshsun
Крохобор,кошелек у него за 15 евро.
У Кокори маска,за 30000 т руб.,а тут,сумка пятилетка.
Obseerv
Виновны все, кроме двух компаньонов... присоединившихся к третьему с будылкой!
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