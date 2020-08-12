Петербуржец пожаловался на кражу в Мариинской больнице. Он лишился памяти, золота и успел забить ворам холодильник

После непродолжительного визита в больницу гендиректору петербургской компании пришлось подсчитывать убытки. В медучреждении он хватился сумки с вещами почти на 150 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке», 12 августа в 16 отделе полиции приняли заявление от 52-летнего руководителя фирмы по аренде недвижимости. Мужчина сообщил, что в минувшее воскресенье был в Мариинской больнице, где ранним утром обнаружил отсутствие личных вещей. И предоставил список.



Исчезли 15 тысяч рублей двумя купюрами по 5 и пятью по 1 тысяче, очки с не самыми бюджетными линзами, телефон за 9 тысяч рублей, банковские карты и бумажник, купленный во время заграничной поездки за 15 евро. Всё это хранилось в сумке Hexagona, которую пять лет назад привёз из Италии, потратив почти 90 евро. Ещё пропала золотая цепочка за 100 тысяч рублей, которую пациент последний раз видел на своей шее.

