История оставленного у больницы петербуржца с ампутацией заинтересовала прокуратуру

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами законодательства в сфере здравоохранения. При наличии оснований по результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в опубликованном сообщении.

Прокуратура Кировского района организовала проверку после публикации истории пожилого петербуржца с тяжёлым недугом, которого прохожие нашли у городской больницы № 14 на улице Косинова. Об этом 12 августа говорится на сайте надзорного ведомства.

В надзорном ведомстве также добавили, что пожилому петербуржцу оказывается помощь специалистами.



Прохожие обратили внимание на лежащего под деревом старика с перемотанными ногами днём 11 августа. По его словам, он пережил инсульт и ампутацию ступней, но забрать его из больницы было некому. Так он оказался на улице.



После того, как история была предана огласке, на помощь петербуржцу пришли неравнодушные горожане. Однако тот отказался от их услуг, лишь попросив довести его до небольшого парка на Суворовском проспекте, сказав, что там его заберут друзья.



Как рассказал «Фонтанке» водитель троллейбуса, который отвозил старика «домой», последние пять лет он почти каждый день видит его в сквере Галины Старовойтовой, где тот, судя по всему, и живёт. У пожилого мужчины могут быть родственники, но отыскать их пока не удалось.

