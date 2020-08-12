«Придется учить китайский». Трамп высказался о возможной победе Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту заявил о том, что в случае победы на предстоящих президентских выборах его соперника — кандидата от демократов Джо Байдена Китай завладеет США.

«Они завладеют США, если он выиграет, а со мной у них был самый худший год за 67 лет, потому что я чертовски сильно обложил их пошлинами... Мы получили десятки миллиардов долларов от Китая, и это оказало огромное влияние на Китай, негативное влияние», — ответил Трамп журналисту