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12.08.2020 15:58
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В Петербурге вспомнили моряков подлодки «Курск», погибших 20 лет назад

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Памятные мероприятия, посвящённые двадцатой годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», прошли в Петербурге в среду, 12 августа.

Память моряков, не вернувшихся из Баренцева моря, почтили близкие друзья, родственники и сослуживцы. Поимённо всех членов экипажа назвали во время панихиды «по воинам море-погибшим», которая в полдень прошла в Николо-Богоявленском морском соборе. Участие в службе, по оценке фотокорреспондента «Фонтанки», приняли порядка ста человек.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

После автобусы увезли желающих на Серафимовское кладбище, где похоронены 32 члена экипажа. Там отслужили заупокойную литию, под руководством Главного командования ВМФ РФ отдали воинские почести и возложили венки к мемориалу. Из официальных лиц присутствовал губернатор Александр Беглов. Церемонию посетил отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за попытку организации переворота в России и в июле получивший благословение на «ратный подвиг» от схиигумена Сергия.

Серафимовское кладбище — это самое большое место захоронения моряков «Курска» в России. Здесь погребены 32 члена экипажа и его командир Герой России, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. Как уточняют в городском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ, сейчас в Петербурге проживает около пятидесяти семей погибших на подлодке.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
отставной полковник ГРУ Владимир Квачков
отставной полковник ГРУ Владимир КвачковФото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» и 118 членов его экипажа затонули в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Материалы расследования гибели «Курска» могут быть рассекречены через пять лет — если этого захотят родственники погибших моряков.

О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в интервью «Фонтанке».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

262256791
Светлая память погибшим морякам! А текст мог быть и по подушевнее...
260551481
А Примакова не вспомнили?, это который дал команду на ее уничтожение...
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