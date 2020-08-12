Память моряков, не вернувшихся из Баренцева моря, почтили близкие друзья, родственники и сослуживцы. Поимённо всех членов экипажа назвали во время панихиды «по воинам море-погибшим», которая в полдень прошла в Николо-Богоявленском морском соборе. Участие в службе, по оценке фотокорреспондента «Фонтанки», приняли порядка ста человек.

После автобусы увезли желающих на Серафимовское кладбище, где похоронены 32 члена экипажа. Там отслужили заупокойную литию, под руководством Главного командования ВМФ РФ отдали воинские почести и возложили венки к мемориалу. Из официальных лиц присутствовал губернатор Александр Беглов. Церемонию посетил отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за попытку организации переворота в России и в июле получивший благословение на «ратный подвиг» от схиигумена Сергия.

Серафимовское кладбище — это самое большое место захоронения моряков «Курска» в России. Здесь погребены 32 члена экипажа и его командир Герой России, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. Как уточняют в городском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ, сейчас в Петербурге проживает около пятидесяти семей погибших на подлодке.

Подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» и 118 членов его экипажа затонули в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Материалы расследования гибели «Курска» могут быть рассекречены через пять лет — если этого захотят родственники погибших моряков.



О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в интервью «Фонтанке».

