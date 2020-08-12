Стрельба полицейского, приведшая к гибели задерживаемого, признана правомерной. В отношение мертвеца возбуждено уголовное дело

Как смогли выяснить за несколько часов, прошедших после инцидента, следователи, стрелять сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского района начал во время нападения на него задерживаемого.

Применение табельного оружия сотрудником полиции во время задержания подозрительного водителя признано Следственным комитетом правомерным. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 12 августа.

«Фонтанка» подробно описывала события, предшествующие гибели задерживаемого. Сотрудники ППС остановили на Боровой улице «Жигули», которые ехали без включения фар. Во время осмотра подкапотного пространства полицейские нашли подозрительный сверток. После этого водитель ударил капотом полицейского и побежал во дворы. Там его нагнал напарник травмированного. У него с беглецом завязалась драка, в ходе которой последний пытался отнять у полицейского оружие. Младший лейтенант начал стрелять. Тремя выстрелами он нанес смертельные ранения мужчине.



«Установлена личность нападавшего, им является Терман Алимагомедов 1992 года рождения, уроженец Республики Дагестан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нём, а также за незаконный оборот оружия», — сообщает СК.



В машине помимо двух обрезов нашли еще боеприпасы, а также бутылки с неустановленной жидкостью.

