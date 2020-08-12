На севере Петербурга угнали прицеп: кому-то понадобилась снегоуборочная машина
Полиция Калининского района Санкт-Петербурга расследует кражу прицепа с ценным грузом.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, к правоохранителям обратилась 55-летняя петербурженка. По её словам, во вторник ночью из «кармана» на Киришской улице пропал принадлежащий её сыну прицеп — двухосный МЗСА 2017 года выпуска. Он был под замком, но не прицепленный к машине. В прицепе находились снегоуборочная машина, холодильник и крепления для велосипедов.
Заявительница оценила ущерб в 200 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.