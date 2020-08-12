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12.08.2020 12:01
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На севере Петербурга угнали прицеп: кому-то понадобилась снегоуборочная машина

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга расследует кражу прицепа с ценным грузом.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, к правоохранителям обратилась 55-летняя петербурженка. По её словам, во вторник ночью из «кармана» на Киришской улице пропал принадлежащий её сыну прицеп — двухосный МЗСА 2017 года выпуска. Он был под замком, но не прицепленный к машине. В прицепе находились снегоуборочная машина, холодильник и крепления для велосипедов.

Заявительница оценила ущерб в 200 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

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Комментарии (5)

hal9000
Подъехал подцепил...делов то..наверняка цель была тупо прицеп стырить...а тут бонус..прицеп хорошая вещь..на него надо супер сигнализацию...он всем нужен..и все могут его стырить..так как аренда многим не по карману
local_5e4d8cf621bfb
Вроде,Беглов недавно говорил,что надо начинать подготовку к зиме?Уж и знаешь,что думать...
hedgehog_
пробежался по панорамам йандекса. а где там кстати карманы? вот те подъезды к домам? или бывшие газоны?
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