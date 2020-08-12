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12.08.2020 10:52
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Таксист на Софийской перевернул «Шевроле» вверх колёсами

ДТП с перевёртышем затрудняет движение по Софийской улице из Колпино в Санкт-Петербург утром 12 августа.

У пересечения с Ленсоветовской дорогой такси «Фольксваген Поло» опрокинул «Шевроле Ланос», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из перевёрнутой машины на асфальт вытекли технические жидкости. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

Автомобиль уже поставили на колёса, но затор растёт. По данным «Яндекс.Карт», его длина превышает 2 километра.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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