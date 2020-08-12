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12.08.2020 10:36
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Петербург не сдает позиции в коронавирусной статистике. За сутки зарегистрирован 161 новый случай

До 33 365 выросло общее количестве заболевших коронавирусом в Петербурге, в России эта цифра превысила 900 тысяч. Об этом 12 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5 102 случая коронавируса. Новых заболевших COVID-19 выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Самый большой ежедневный прирост был в Москве (689), а Петербург по этому показателю снова замыкает тройку.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последний день на COVID-19 в городе проверили 14647 человек. Под медицинским наблюдением остаются 504, из которых в обсерваторе находятся 150, а 139 — на самоизоляции.

Общее число заразившихся в России уже перевалило за 900 тысяч человек. Это четвертый результат в мире после Индии (2,3 миллиона), Бразилии (3 миллиона) и США (5,1 миллиона). Большинство заразившихся россиян (710 298) уже вылечились, а для 15 260 вирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (5)

67832738
Сейчас и тестов в разы меньше стали делать.
Serg_I
Не пора ли уже писать о том, что СПБ и Москва "впереди планеты всей" по скорости и эффективности лечения от ковида? Или тут как раз похвастаться нечем???
footballer13
Они под копирку число заболевших рисуют, что ли?
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