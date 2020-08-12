Петербург не сдает позиции в коронавирусной статистике. За сутки зарегистрирован 161 новый случай

До 33 365 выросло общее количестве заболевших коронавирусом в Петербурге, в России эта цифра превысила 900 тысяч. Об этом 12 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5 102 случая коронавируса. Новых заболевших COVID-19 выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Самый большой ежедневный прирост был в Москве (689), а Петербург по этому показателю снова замыкает тройку.



Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последний день на COVID-19 в городе проверили 14647 человек. Под медицинским наблюдением остаются 504, из которых в обсерваторе находятся 150, а 139 — на самоизоляции.

