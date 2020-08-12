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12.08.2020 10:10
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От чумы в Монголии умер мужчина. Незадолго до этого он покупал сурков

В Монголии медики зафиксировали ещё один летальный исход в результате заражения бубонной чумой.

Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на Синьхуа, по данным Минздрава страны, погибший — 42-летний мужчина из Ховдского аймака на западе Монголии. Незадолго до смерти, как выяснилось, он купил две тушки сурков, которые часто являются переносчиками чумы.

Минздрав призвал население прекратить охотиться на сурков и употреблять в пищу их мясо. Охотничий промысел этих грызунов в стране является незаконным, но многие считают мясо сурков деликатесом и игнорируют запрет, отмечает агентство.

В Монголии зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, с июля в некоторых районах действует карантин. 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего юноши на юго-западе страны. По данным властей, за несколько дней до этого он вместе с друзьями съел блюдо из мяса монгольского сурка (тарбагана). В начале августа заболевший чумой пациент умер в Китае. 11 августа стало известно, что чума перешла российскую границу: возбудитель инфекции обнаружен в двух районах Тувы. Эксперты ВОЗ считают, что россиянам опасаться не стоит.

Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

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Комментарии (5)

22ilves
Когда же Восток перестанет жрать все, что не приколочено и начнет, наконец, соблюдать гигиену?
lsv.spb
Очень смешно. Перекличка генитальных юмористов в комментариях.
Александр Смуров
>В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы,
А вот английский агент Дженкинсон писал что до прихода России на Нижнюю Волгу чумы там никогда не было.
Зато сусликами и сурками там питались всегда.
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