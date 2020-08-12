От чумы в Монголии умер мужчина. Незадолго до этого он покупал сурков

В Монголии медики зафиксировали ещё один летальный исход в результате заражения бубонной чумой.

Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на Синьхуа, по данным Минздрава страны, погибший — 42-летний мужчина из Ховдского аймака на западе Монголии. Незадолго до смерти, как выяснилось, он купил две тушки сурков, которые часто являются переносчиками чумы.

Минздрав призвал население прекратить охотиться на сурков и употреблять в пищу их мясо. Охотничий промысел этих грызунов в стране является незаконным, но многие считают мясо сурков деликатесом и игнорируют запрет, отмечает агентство.