От чумы в Монголии умер мужчина. Незадолго до этого он покупал сурков
В Монголии медики зафиксировали ещё один летальный исход в результате заражения бубонной чумой.
Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на Синьхуа, по данным Минздрава страны, погибший — 42-летний мужчина из Ховдского аймака на западе Монголии. Незадолго до смерти, как выяснилось, он купил две тушки сурков, которые часто являются переносчиками чумы.
Минздрав призвал население прекратить охотиться на сурков и употреблять в пищу их мясо. Охотничий промысел этих грызунов в стране является незаконным, но многие считают мясо сурков деликатесом и игнорируют запрет, отмечает агентство.
В Монголии зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, с июля в некоторых районах действует карантин. 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего юноши на юго-западе страны. По данным властей, за несколько дней до этого он вместе с друзьями съел блюдо из мяса монгольского сурка (тарбагана). В начале августа заболевший чумой пациент умер в Китае. 11 августа стало известно, что чума перешла российскую границу: возбудитель инфекции обнаружен в двух районах Тувы. Эксперты ВОЗ считают, что россиянам опасаться не стоит.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.