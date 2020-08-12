В Красносельском районе ищут мужчину, который во время ссоры прострелил ногу оппоненту. Среди особых примет — девочка на самокате

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, инцидент произошел у бассейна «Атлантика» на Петергофском шоссе накануне около семи вечера. Как потом рассказывал 38-летний потерпевший повар, он схлестнулся сначала в словесной перепалке с мужчиной лет 40 с черной сумкой на плече. Потом началась драка. Оппонент не только несколько раз дал кулаком в голову повару, но и выстрелил ему в ногу из пистолета. За всем этим наблюдала девочка с самокатом, с которой шел мужчина.

Конфликт со стрельбой произошел между поваром и неизвестным на юге Петербурга. Мужчина получил ранение и лишился телефона.

С огнестрельным ранением бедра заявитель был госпитализирован. Чуть позже он обнаружил, что не может найти своего телефона, который выпал у него из кармана во время драки. Он предположил, что его забрал обидчик.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградская области, полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника