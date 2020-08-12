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12.08.2020 07:18
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В Минске восстанавливается работа мобильного интернета и мессенджеров

В Минске восстановилась работа мобильного интернета и социальных сетей, перебои с которой наблюдали с вечера воскресенья, когда проходили президентские выборы.

Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие, сообщает 12 августа РИА Новости.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что разработчики мессенджера включили в республике дополнительные инструменты антицензуры, чтобы пользователи могли оставаться на связи.

Интернет на территории Белоруссии начал пропадать накануне президентских выборов. Голосование также проходило в условиях плохой связи. Представитель республиканского оператора сообщил, что собственные ресурсы и сайты госорганов за это время подверглись множественным кибератакам на фоне резко возросшего трафика.

Белорусы третий день подряд протестуют из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты становятся повседневностью, а протест тем временем спустился под землю и зашёл в подъезды жилых домов.

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