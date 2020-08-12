В Минске восстанавливается работа мобильного интернета и мессенджеров

В Минске восстановилась работа мобильного интернета и социальных сетей, перебои с которой наблюдали с вечера воскресенья, когда проходили президентские выборы.



Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие, сообщает 12 августа РИА Новости.



Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что разработчики мессенджера включили в республике дополнительные инструменты антицензуры, чтобы пользователи могли оставаться на связи.

