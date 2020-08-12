В Минске восстанавливается работа мобильного интернета и мессенджеров
В Минске восстановилась работа мобильного интернета и социальных сетей, перебои с которой наблюдали с вечера воскресенья, когда проходили президентские выборы.
Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие, сообщает 12 августа РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что разработчики мессенджера включили в республике дополнительные инструменты антицензуры, чтобы пользователи могли оставаться на связи.
Интернет на территории Белоруссии начал пропадать накануне президентских выборов. Голосование также проходило в условиях плохой связи. Представитель республиканского оператора сообщил, что собственные ресурсы и сайты госорганов за это время подверглись множественным кибератакам на фоне резко возросшего трафика.
Белорусы третий день подряд протестуют из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты становятся повседневностью, а протест тем временем спустился под землю и зашёл в подъезды жилых домов.