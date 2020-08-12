Харрис заявила, что Байден сможет "объединить американцев"

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которую Джозеф Байден выбрал своим кандидатом на пост вице-президента, выразила уверенность в том, что ему в случае победы на выборах удастся "объединить американцев".

"Джо Байден в состоянии объединить народ Америки, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за нас, - указала Харрис. - Став президентом, он построит Америку, которая будет чтить свои идеалы". "Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать все от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим", - заключила она.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства в Соединенных Штатах, сообщил, что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.

Понимая, что его возраст может беспокоить некоторых избирателей, 77-летний Байден сказал, что он является «мостом» к новому списку лидеров демократов, и, выбрав Харрис, более чем на 20 лет моложе его, он поднял в лидеры представителя молодого поколения в партии.

