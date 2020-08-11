С проспекта Обуховской Обороны госпитализировали двоих с пулевыми ранениями. Стрелок скрылся
Двое жителей Невского района Петербурга оказались в больнице после встречи с агрессивным незнакомцем вечером 11 августа. Недоброжелатель был вооружён.
Как стало известно «Фонтанке», неприятное знакомство состоялось у дома № 75 по проспекту Обуховской Обороны. Именно оттуда сотрудники скорой помощи забрали 27-летнего и 30-летнего петербуржцев. У первого врачи диагностировали слепое пулевое ранение живота, у второго — грудной клетки. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
По их словам, около девяти вечера им повстречался неизвестный с травматическим оружием, который направил его в их сторону и произвёл выстрелы. Проводится поверка.