FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +19
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 23:43
4
Печать

С проспекта Обуховской Обороны госпитализировали двоих с пулевыми ранениями. Стрелок скрылся

Двое жителей Невского района Петербурга оказались в больнице после встречи с агрессивным незнакомцем вечером 11 августа. Недоброжелатель был вооружён.

Как стало известно «Фонтанке», неприятное знакомство состоялось у дома № 75 по проспекту Обуховской Обороны. Именно оттуда сотрудники скорой помощи забрали 27-летнего и 30-летнего петербуржцев. У первого врачи диагностировали слепое пулевое ранение живота, у второго — грудной клетки. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По их словам, около девяти вечера им повстречался неизвестный с травматическим оружием, который направил его в их сторону и произвёл выстрелы. Проводится поверка.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

alex-un
Девяностые возвращаются?
hal9000
Это разборка Питеробадская..там алкашкой торгуют чубупели всякие..
syshsun
Ясный перец,покупалась же пукалка,не для того,чтобы просто в кармане пылиться.
Всех этих рэмбоидов,просто распирает от обладания железякой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний