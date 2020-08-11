Байден выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Камалу Харрис

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Дож Байден выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора Камалу Харрис, сообщает телеканал CNN.
Байден и Харрис официально будут утверждены который состоится и на следующей неделе. Это сделало сенатора от Калифорнии первой чернокожей женщиной, баллотирующейся в президенты от крупной политической партии.
55-летняя Харрис стала третьей женщиной, которая стала кандидатом в вице-президенты от крупной политической партии, после Джеральдин Ферраро в качестве вице-президента от демократов в 1984 году и Сары Пэйлин в качестве вице-президента от республиканцев в 2008 году.
Понимая, что его возраст может беспокоить некоторых избирателей, 77-летний Байден сказал, что он является «мостом» к новому списку лидеров демократов, и, выбрав Харрис, более чем на 20 лет моложе его, он поднял в лидеры представителя молодого поколения в партии.