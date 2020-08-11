Пьяный Рома из Азова не смог внятно ответить петербургской полиции, почему у него в машине лежит автомат Калашникова

Ночь 10 августа выпивший житель Петербурга родом из Ростовской области проводил сидя в своей машине, по которой было разложено оружие. К его несчастью, полиция решила справиться о самочувствии отдыхающего.

По данным «Фонтанки», внимание патрульных черный «Фольксваген» привлек около двух часов ночи, машина была припаркована у гаражей в конце Комендантского проспекта, внутри явно теплилась жизнь.

Сотрудники поморщились от крепкого перегара и принялись знакомиться. Личность установили по паспорту: Роману 40 лет, родом из Азова, живет в Ломоносове, не судим, не привлекался, не работает. Осмотр машины явил магазин с патронами в бардачке, автомат Калашникова 1970 года выпуска на заднем кресле, нож в ножнах и бронежилет в багажнике. Оружия в базах не оказалось, на вопросы владелец машины отвечать внятно и по существу не мог.