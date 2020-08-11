Петербургское имущество разовьют культурно. Подвед КИО возглавил выходец из агентства по памятникам
Должность главы ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (подчиняется комитету имущественных отношений) занял Максим Золотарёв. В приемной ведомства «Фонтанке» подтвердили информацию, отметив, что на новый пост чиновник заступил с 11 августа.
Максим Золотарев ранее возглавлял северо-западное отделение «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» Минкульта (АУИПИК).
ГБУ «АРИК» готовит к введению в оборот принадлежащие городу памятники культуры. В его ведении в том числе находятся Кузнечный рынок и бывшее здание университета на Гагаринской улице. Оба перешли в руки города после расторжения контрактов с арендаторами еще несколько лет назад, новых хозяев так и не обрели.