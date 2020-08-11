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11.08.2020 15:05
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Петербургское имущество разовьют культурно. Подвед КИО возглавил выходец из агентства по памятникам

Должность главы ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (подчиняется комитету имущественных отношений) занял Максим Золотарёв. В приемной ведомства «Фонтанке» подтвердили информацию, отметив, что на новый пост чиновник заступил с 11 августа.

Максим Золотарев ранее возглавлял северо-западное отделение «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» Минкульта (АУИПИК).

ГБУ «АРИК» готовит к введению в оборот принадлежащие городу памятники культуры. В его ведении в том числе находятся Кузнечный рынок и бывшее здание университета на Гагаринской улице. Оба перешли в руки города после расторжения контрактов с арендаторами еще несколько лет назад, новых хозяев так и не обрели.

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