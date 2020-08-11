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11.08.2020 14:07
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В Башкирии бывший предприниматель хотел устроить митинг, а был задержан за подготовку теракта

Сотрудники башкирской ФСБ задержали жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства 11 августа.

По версии следствия, мужчина планировал поджечь здание администрации Нефтекамска при помощи коктейля Молотова «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти». Призывы к протестной деятельности он якобы выражал в Интернете.

Издание «Башинформ» опубликовало видео допроса задержанного, где он сообщает, что хотел провести митинг у мэрии и во время акции применить коктейль Молотова.

По данным СМИ, задержанному 30 лет, ранее он занимался предпринимательской деятельностью.

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