В Башкирии бывший предприниматель хотел устроить митинг, а был задержан за подготовку теракта

Сотрудники башкирской ФСБ задержали жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства 11 августа.

По версии следствия, мужчина планировал поджечь здание администрации Нефтекамска при помощи коктейля Молотова «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти». Призывы к протестной деятельности он якобы выражал в Интернете.

Издание «Башинформ» опубликовало видео допроса задержанного, где он сообщает, что хотел провести митинг у мэрии и во время акции применить коктейль Молотова.