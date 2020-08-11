В Башкирии бывший предприниматель хотел устроить митинг, а был задержан за подготовку теракта
Сотрудники башкирской ФСБ задержали жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства 11 августа.
По версии следствия, мужчина планировал поджечь здание администрации Нефтекамска при помощи коктейля Молотова «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти». Призывы к протестной деятельности он якобы выражал в Интернете.
Издание «Башинформ» опубликовало видео допроса задержанного, где он сообщает, что хотел провести митинг у мэрии и во время акции применить коктейль Молотова.
По данным СМИ, задержанному 30 лет, ранее он занимался предпринимательской деятельностью.