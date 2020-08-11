Борис Ротенберг — о переходе Кокорина в «Спартак»: Это его право, с благодарностью отношусь к Саше

«У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так», — заявил Ротенберг.

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение нападающего Александра Кокорина уйти из сочинской команды и подписать контракт со «Спартаком». В интервью «Р-Спорт» во вторник, 11 августа, бизнесмен подчеркнул, что не в обиде на спортсмена.

По словам владельца «Сочи», он даже не пытался перебить предложение «Спартака».

«У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю», — сказал Ротенберг.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года.