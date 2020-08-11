FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 13:40
1
Печать

Борис Ротенберг — о переходе Кокорина в «Спартак»: Это его право, с благодарностью отношусь к Саше

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение нападающего Александра Кокорина уйти из сочинской команды и подписать контракт со «Спартаком». В интервью «Р-Спорт» во вторник, 11 августа, бизнесмен подчеркнул, что не в обиде на спортсмена.

«У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так», — заявил Ротенберг.

По словам владельца «Сочи», он даже не пытался перебить предложение «Спартака».

«У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте все равно второстепенны, я считаю», — сказал Ротенберг.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Кокоше свезло с отчимом, агентом по-совместительству.
Вот волчара, так волчара - сумму контракта всегда вперед забирает, а там хоть трава не расти.
Забьет пасынок или травму получит лавэ уже сполна в закромах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний