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11.08.2020 12:20
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Работающие с COVID-19 врачи смогут досрочно выйти на пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, документ опубликован 11 августа на официальном портале правовой информации.

«Установить, что периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитывается в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона «О страховых пенсиях», — говорится в документе.

Согласно постановлению, в двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не только врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, но и медработников, оказывающих скорую или специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19.

Кроме того, в двойном объеме будет рассчитываться и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе и на дому), первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также осуществляющих отбор биоматериала пациентов для дальнейшего исследования на наличие нового коронавируса, осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медорганизации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Ну и кто из лечащих врачей не работает с COVID-19? Ты осматриваешь пациента по любому другому поводу, а на следующий день тебе сообщают, что он дал положительный мазок. Отсчет пошел. А так, ничего личного, я уже давно на пенсии и сама тема для меня не актуальна.
hal9000
Да они могут сваливать хоть сейчас..один фиг работать придется там пенсия 10 тыщ..даже на коммуналку нехватит
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