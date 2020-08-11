Работающие с COVID-19 врачи смогут досрочно выйти на пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, документ опубликован 11 августа на официальном портале правовой информации.
«Установить, что периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитывается в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона «О страховых пенсиях», — говорится в документе.
Согласно постановлению, в двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не только врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, но и медработников, оказывающих скорую или специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19.
Кроме того, в двойном объеме будет рассчитываться и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе и на дому), первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также осуществляющих отбор биоматериала пациентов для дальнейшего исследования на наличие нового коронавируса, осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медорганизации для проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии.