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11.08.2020 12:08
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Чума перешла российскую границу. Возбудитель инфекции обнаружен в двух районах Тувы

Широкое распространение возбудителя чумы выявлено в Овюрском и Монгун-Тайгинском районах Тувы. Об этом сообщает республиканское управление Роскомнадзора 11 августа.

В Монгун-Тайгинском районе находятся восемь чабанских стоянок, где проживает 51 человек, в том числе 16 детей. В Овюрском районе в потенциально опасную зону попал

поселок Хандагайты с населением более 3 тысяч человек. Вокруг населённого пункта была проведена дезинфекция.

Оба района граничат с Монголией, где в конце июля объявили карантин из-за нескольких случаев заражения бубонной чумой среди населения. Также заболевание регистрировали в Китае. Эксперты ВОЗ считают, что россиянам опасаться не стоит.

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Комментарии (3)

efela
Чума это как раз то, что нам всем не хватало, для полного счастья.
Агроном аэродрома
Чё там? Кто надо уже какой надо заводик прикупил?
hedgehog_
надо на границе понаставить плакатов - "суслик уходи" и "суслик не входи" и сразу станет лучше
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