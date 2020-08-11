Чума перешла российскую границу. Возбудитель инфекции обнаружен в двух районах Тувы

Широкое распространение возбудителя чумы выявлено в Овюрском и Монгун-Тайгинском районах Тувы. Об этом сообщает республиканское управление Роскомнадзора 11 августа.

В Монгун-Тайгинском районе находятся восемь чабанских стоянок, где проживает 51 человек, в том числе 16 детей. В Овюрском районе в потенциально опасную зону попал

поселок Хандагайты с населением более 3 тысяч человек. Вокруг населённого пункта была проведена дезинфекция.

Оба района граничат с Монголией, где в конце июля объявили карантин из-за нескольких случаев заражения бубонной чумой среди населения. Также заболевание регистрировали в Китае. Эксперты ВОЗ считают, что россиянам опасаться не стоит.