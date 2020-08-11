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11.08.2020 10:40
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Автоматически и за пять дней. Мишустин согласовал правила компенсации за отдых в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за туры по России.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится 11 августа на сайте правительства. При этом оплатить тур нужно картой «Мир».

Власти в конце июля решили частично покрыть расходы на отдых в России. Сумма возврата средств попавшим под программу туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. АТОР уже рассказала, как вернуть средства.

Президент России Владимир Путин в апреле призвал развивать туризм внутри страны. Во время июньского совещания по национальным проектам глава государства заявил, что «большие резервы для качественного роста есть и у внутреннего туризма».

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Комментарии (2)

hal9000
Да неправильно они делают...надо компенсировать перевозки..бензин билет и т.д..а здесь цены просто поднимут и то на то и выйдет..а доходы у народа все ниже..как итог никто никуда не поедем..а бюджетные день попилят как будто вся страна путешествует..короч с волками жить по волчьи выть...
Barmaley_5e4d0211d3423
При отмене оплаченной поездки каким образом они будут возвращать полученные на карту МИР компенсации?
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