Автоматически и за пять дней. Мишустин согласовал правила компенсации за отдых в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за туры по России.



«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится 11 августа на сайте правительства. При этом оплатить тур нужно картой «Мир».

Власти в конце июля решили частично покрыть расходы на отдых в России. Сумма возврата средств попавшим под программу туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. АТОР уже рассказала, как вернуть средства.