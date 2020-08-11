В петербургскую летальную статистику по коронавирусу внесли ещё 20 смертей

Ещё двадцатью смертями пополнилась летальная статистика по COVID-19 в Петербурге. Обновлённые данные опубликованы 11 августа на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, в Северной столице с начала пандемии в результате заражения коронавирусом умерло 2176 человек, в России — 15131. По количеству внесённых за сутки летальных исходов Петербург снова занимает первое место. В Москве новых умерших всего 14, в Московской области — трое.

Накануне число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек в 188 странах мира. В Северной столице с начала пандемии заразились свыше 33 200 человек, 24 165 пациентов выздоровели.

