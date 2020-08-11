Полиция ищет двух друзей, которые около пяти утра 11 августа врезались в ограждение в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль, разбив переднюю часть, наклонил столб и смял забор у дороги недалеко от дома №155 по проспекту Ветеранов.

В Сети нашлись очевидцы случившегося.



«Видела начало этого весёлого старта. Были двое, пьяные в ноль. Думала в пруд улетят, но нет, в ограждение ушли. В 5.10 были в шаверме, 5.20 уже влетели, — написала петербурженка Оксана.



Местный житель по имени Игорь добавил, что «компашка с полуночи под окнами орала».

