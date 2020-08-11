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11.08.2020 08:40
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Реактивная шаверма. После раннего завтрака двое петербуржцев на машине расшатали столб и удрали с места ДТП

Полиция ищет двух друзей, которые около пяти утра 11 августа врезались в ограждение в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль, разбив переднюю часть, наклонил столб и смял забор у дороги недалеко от дома №155 по проспекту Ветеранов.

В Сети нашлись очевидцы случившегося.

«Видела начало этого весёлого старта. Были двое, пьяные в ноль. Думала в пруд улетят, но нет, в ограждение ушли. В 5.10 были в шаверме, 5.20 уже влетели, — написала петербурженка Оксана.

Местный житель по имени Игорь добавил, что «компашка с полуночи под окнами орала».

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Комментарии (2)

Pravda178
В туалет торопились от внезапной диареи!
Greedleak
"Реактивная шаверма" - это про другое :-)
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