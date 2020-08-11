В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом 11 августа рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», - ответили в министерстве на вопрос РИА Новости о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.