Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал работу мессенджера во время протестов в Белоруссии. Чтобы не оставлять пользователей без связи, задействовали дополнительные меры.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», - написал Дуров в своём Twitter 10 августа.

Так он прокомментировал твит о работе мессенджеров в стране, в котором жалуются, что WhatsApp, Facebook и Instagram сбоят, а Telegram пока помогает оставаться на связи.