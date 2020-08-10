Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал работу мессенджера во время протестов в Белоруссии. Чтобы не оставлять пользователей без связи, задействовали дополнительные меры.
«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», - написал Дуров в своём Twitter 10 августа.
Так он прокомментировал твит о работе мессенджеров в стране, в котором жалуются, что WhatsApp, Facebook и Instagram сбоят, а Telegram пока помогает оставаться на связи.
Интернет на территории Белоруссии начал пропадать накануне президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Голосование также проходило в условиях плохой связи. Представитель республиканского оператора сообщил, что собственные ресурсы и сайты госорганов за это время подверглись множественным кибератакам на фоне резко возросшего трафика. Решить проблему обещали до конца сегодняшнего дня.