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10.08.2020 23:44
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Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал работу мессенджера во время протестов в Белоруссии. Чтобы не оставлять пользователей без связи, задействовали дополнительные меры.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», - написал Дуров в своём Twitter 10 августа.

Так он прокомментировал твит о работе мессенджеров в стране, в котором жалуются, что WhatsApp, Facebook и Instagram сбоят, а Telegram пока помогает оставаться на связи.

Интернет на территории Белоруссии начал пропадать накануне президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Голосование также проходило в условиях плохой связи. Представитель республиканского оператора сообщил, что собственные ресурсы и сайты госорганов за это время подверглись множественным кибератакам на фоне резко возросшего трафика. Решить проблему обещали до конца сегодняшнего дня.

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