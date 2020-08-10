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10.08.2020 21:39
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На Петроградской стороне кусок фасада упал на прохожую

Женщину увезли в больницу с Большого проспекта Петроградской стороны после того, как на неё упал элемент фасада с затянутого строительными лесами здания. На месте работает полиция.

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

Полицейских и автомобиль Жилкомсервиса у дома №47 по Большому проспекту П.С. читатели «Фонтанки» заметили в восемь часов вечера 10 августа. Часть тротуара была огорожена сигнальной лентой.

Как сообщили в администрации Петроградского района, от здания отвалился элемент фасада. «На месте подрядчик Фонда капитального ремонта, фасад упал на женщину», - уточняют в пресс-службе.

В полицейском главке подтвердили травмирование пешехода. Заявка о том, что от здания отлетел кусок кирпича и упал на женщину, поступила в полицию Петроградского района начале восьмого вечера. Пострадавшей 45 лет, в больницу её увезли в сознании.

Пятиэтажка на Большом проспекте П.С. введена в эксплуатацию в 1902 году. Капитальный ремонт фасада назначен на 2020 год.

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

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