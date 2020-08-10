Женщину увезли в больницу с Большого проспекта Петроградской стороны после того, как на неё упал элемент фасада с затянутого строительными лесами здания. На месте работает полиция.

Полицейских и автомобиль Жилкомсервиса у дома №47 по Большому проспекту П.С. читатели «Фонтанки» заметили в восемь часов вечера 10 августа. Часть тротуара была огорожена сигнальной лентой.

Как сообщили в администрации Петроградского района, от здания отвалился элемент фасада. «На месте подрядчик Фонда капитального ремонта, фасад упал на женщину», - уточняют в пресс-службе.