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10.08.2020 19:26
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Минтруд ответил, как медики лишились тройного стажа за работу с коронавирусом

Два месяца межведомственных согласований отрезали у работающих в «красной зоне» медиков один дополнительный день пенсионного стажа, но кто поскупился на льготы, так и остаётся неясным. Об этом сообщает издание «Подъём».

Весной Министерство труда планировало день работы с коронавирусными больными считать за три, однако премьер-министр Мишустин 10 августа заявил о подписании постановления правительства, где пенсионный стаж медиков будет рассчитан как день за два.

«В ходе межведомственного согласования было принято о решение о том, что время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в двукратном размере. Данный порядок будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года» — так изданию объяснили изменения в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также добавили, что информацию о взаимодействии сотрудников медучреждения с COVID-положительными пациентами работодатель будет направлять в территориальные органы Пенсионного фонда «в составе сведений индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования».

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