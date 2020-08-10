Минтруд ответил, как медики лишились тройного стажа за работу с коронавирусом

Два месяца межведомственных согласований отрезали у работающих в «красной зоне» медиков один дополнительный день пенсионного стажа, но кто поскупился на льготы, так и остаётся неясным. Об этом сообщает издание «Подъём».

Весной Министерство труда планировало день работы с коронавирусными больными считать за три, однако премьер-министр Мишустин 10 августа заявил о подписании постановления правительства, где пенсионный стаж медиков будет рассчитан как день за два.

«В ходе межведомственного согласования было принято о решение о том, что время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в двукратном размере. Данный порядок будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года» — так изданию объяснили изменения в пресс-службе Минтруда.