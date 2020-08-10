Газовые бочки — не игрушка. «Фонтанка» узнала подробности взрыва в Волгограде

Причиной пожара на заправке в Волгограде стало воспламенение сжиженного углеводородного газа. Как удалось узнать «Фонтанке», авария произошла во время слива жидкости из газовоза в подземное хранилище АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ГЭС Поволжье» 10 августа.

«В результате аварии пострадали 13 человек, один из которых находится в настоящее время под наблюдением врачей», — отметили в компании. Среди работников ООО «ГЭС Поволжье» (входит в ГК «Газпром газонефтепродукт холдинг») никто не пострадал. Чтобы выяснить причины аварии, в компании создали специальную комиссию.