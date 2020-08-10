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10.08.2020 18:48
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Газовые бочки — не игрушка. «Фонтанка» узнала подробности взрыва в Волгограде

Причиной пожара на заправке в Волгограде стало воспламенение сжиженного углеводородного газа. Как удалось узнать «Фонтанке», авария произошла во время слива жидкости из газовоза в подземное хранилище АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ГЭС Поволжье» 10 августа.

«В результате аварии пострадали 13 человек, один из которых находится в настоящее время под наблюдением врачей», — отметили в компании. Среди работников ООО «ГЭС Поволжье» (входит в ГК «Газпром газонефтепродукт холдинг») никто не пострадал. Чтобы выяснить причины аварии, в компании создали специальную комиссию.

Напомним, газовая заправка взорвалась в Волгограде 10 августа, как ранее сообщалось, в ходе «огневых работ». К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда Федеральной противопожарной службы. В 14:20 по местному времени МЧС объявило о ликвидации пожара. При тушении пострадали четверо пожарных — трое получили легкие травмы, еще один — в состоянии средней тяжести. Все они были доставлены в больницу.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Дорого же обходится россиянам эта "дешевая" рабочая сила, завозимая в страну эшелонами.
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