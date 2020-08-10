Газовые бочки — не игрушка. «Фонтанка» узнала подробности взрыва в Волгограде
Причиной пожара на заправке в Волгограде стало воспламенение сжиженного углеводородного газа. Как удалось узнать «Фонтанке», авария произошла во время слива жидкости из газовоза в подземное хранилище АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «ГЭС Поволжье» 10 августа.
«В результате аварии пострадали 13 человек, один из которых находится в настоящее время под наблюдением врачей», — отметили в компании. Среди работников ООО «ГЭС Поволжье» (входит в ГК «Газпром газонефтепродукт холдинг») никто не пострадал. Чтобы выяснить причины аварии, в компании создали специальную комиссию.
Напомним, газовая заправка взорвалась в Волгограде 10 августа, как ранее сообщалось, в ходе «огневых работ». К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда Федеральной противопожарной службы. В 14:20 по местному времени МЧС объявило о ликвидации пожара. При тушении пострадали четверо пожарных — трое получили легкие травмы, еще один — в состоянии средней тяжести. Все они были доставлены в больницу.