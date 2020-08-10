Армия потенциальных носителей заразы. За границу на отдых в этом году еще успеет съездить 5 млн россиян
До конца года по уже открытым для россиян направлениям могут уехать 5 млн человек, заявила в понедельник, 10 августа, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток может составить в совокупности около 4,5–5 миллиона человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления», — цитирует эксперта РИА «Новости».
При этом во многих странах сейчас возобновляются отмененные было ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, в Италии сразу после разрешения выезжать за границу на отдых резко подскочило число заболевших. Местные власти прямо связывают это с поездками соотечественников на курорты Греции, Испании, Перу, Мальты и Хорватии.
В России, несмотря на все еще высокий уровень заболеваемости, власти постепенно разрешают выезд за границу для отдыха. Первыми странами, куда наши чиновники позволили поехать россиянам, стали Великобритания, Турция и Танзания. Кроме того, ряд других стран также заявил о готовности принимать граждан РФ у себя на курортах даже без дополнительных условий вроде карантина и тестов. Правда, пока российские власти не разрешают открывать туда регулярные рейсы.,