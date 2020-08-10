FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +16
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 18:02
0
Печать

Армия потенциальных носителей заразы. За границу на отдых в этом году еще успеет съездить 5 млн россиян

До конца года по уже открытым для россиян направлениям могут уехать 5 млн человек, заявила в понедельник, 10 августа, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток может составить в совокупности около 4,5–5 миллиона человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления», — цитирует эксперта РИА «Новости».

При этом во многих странах сейчас возобновляются отмененные было ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, в Италии сразу после разрешения выезжать за границу на отдых резко подскочило число заболевших. Местные власти прямо связывают это с поездками соотечественников на курорты Греции, Испании, Перу, Мальты и Хорватии.

В России, несмотря на все еще высокий уровень заболеваемости, власти постепенно разрешают выезд за границу для отдыха. Первыми странами, куда наши чиновники позволили поехать россиянам, стали Великобритания, Турция и Танзания. Кроме того, ряд других стран также заявил о готовности принимать граждан РФ у себя на курортах даже без дополнительных условий вроде карантина и тестов. Правда, пока российские власти не разрешают открывать туда регулярные рейсы.,

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний