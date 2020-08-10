Армия потенциальных носителей заразы. За границу на отдых в этом году еще успеет съездить 5 млн россиян

До конца года по уже открытым для россиян направлениям могут уехать 5 млн человек, заявила в понедельник, 10 августа, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток может составить в совокупности около 4,5–5 миллиона человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления», — цитирует эксперта РИА «Новости».