Глава Армении поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений», — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю победы на выборах главы государства, сообщает пресс-служба армянского премьера 10 августа.

Он отметил, что готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между обеими странами и ее народами.

«Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси — мира и процветания», — добавил Пашинян.

С победой Лукашенко уже поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин.