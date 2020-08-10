Суд прекратил дело о поставке медицинских игл сомнительной годности. Раскаявшийся петербургский бизнесмен заплатит штраф
Петербургские предприниматели избежали судимости за сбыт недоброкачественных медицинских изделий для биопсии. Лукавство со сроками годности принесло им меньше, чем теперь придётся заплатить.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 августа, о прекращении уголовного дела в отношении гендиректора компании «Торговый дом БМБ» и фактического руководителя фирмы «Байопси Диагностик» Дмитрия Захарова, а также предпринимательницы Натальи Луговой ходатайствовал следователь.
Согласно материалам, Захаров закупал иглы для биопсии костного мозга и с целью увеличить прибыль продавал их с поддельными этикетками, в чём ему содействовало ИП Луговой. Корректировали в том числе данные о сроках годности. По информации полицейского главка, сомнительные медицинские расходники поступали не только в клиники Петербурга.
Захарова и Луговую задержали в мае прошлого года. Оба раньше проблем с Уголовным кодексом не имели, после общения с правоохранителями деятельно раскаялись.
«Обвиняемый произвел благотворительный платеж в размере 40 000 рублей в медицинскую отрасль. Луговая перечислила 10 000 рублей», — уточняют в пресс-службе судов.
Следствие сочло, что таким образом оба загладили причинённый вред. Ленинский районный суд прекратил уголовное дело, назначив Захарову судебный штраф в размере 150 тысяч рублей. Луговую наказали на 50 тысяч.