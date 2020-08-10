Суд прекратил дело о поставке медицинских игл сомнительной годности. Раскаявшийся петербургский бизнесмен заплатит штраф

Петербургские предприниматели избежали судимости за сбыт недоброкачественных медицинских изделий для биопсии. Лукавство со сроками годности принесло им меньше, чем теперь придётся заплатить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 августа, о прекращении уголовного дела в отношении гендиректора компании «Торговый дом БМБ» и фактического руководителя фирмы «Байопси Диагностик» Дмитрия Захарова, а также предпринимательницы Натальи Луговой ходатайствовал следователь.

Согласно материалам, Захаров закупал иглы для биопсии костного мозга и с целью увеличить прибыль продавал их с поддельными этикетками, в чём ему содействовало ИП Луговой. Корректировали в том числе данные о сроках годности. По информации полицейского главка, сомнительные медицинские расходники поступали не только в клиники Петербурга.