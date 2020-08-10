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10.08.2020 16:57
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В Купчинских карьерах утонул мужчина

Мужчина с компанией решил отметить теплый летний день купанием в одном из прудов в парке Героев-Пожарных. Спасти его не удалось.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 августа, около двух часов дня в единую службу спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что в Купчинских карьерах утонул мужчина.

На место выехали спасатели, которые извлекли из воды мужчину 25 лет. Врачи вызванной на место очевидцами скорой констатировали его смерть.

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