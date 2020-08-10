Водное ДТП — наезд на препятствие — случилось с подписчиком «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Алексеем в Невской губе, напротив устья Смоленки. Об аварии он рассказывает 10 августа. Никто не пострадал, но если бы судно было крупнее, последствия могли бы быть более серьёзными.

Алексей на катере воскресным утром шёл фактически по фарватеру и врезался в затопленный 4-метровый буй. Стальной винт загнуло в «розочку», на нём остался след — зелёная краска, какой красят буи. «У меня запасной винт всегда с собой и все инструменты для его замены — я сам дошел [до берега]. А вот ребята, которые дно пропороли, они вызывали [экстренные службы]. МЧС их прям спасало, так как они уже тонуть начали», — рассказывает Алексей. Заявка, по его словам, была 6 августа в 22:32. Еще один его знакомый «лишь чуть-чуть цепанул дном».