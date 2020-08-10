Петербуржец показал водное ДТП: буй, который должен обеспечивать безопасность, коварно поджидает «крупную добычу»
Водное ДТП — наезд на препятствие — случилось с подписчиком «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Алексеем в Невской губе, напротив устья Смоленки. Об аварии он рассказывает 10 августа. Никто не пострадал, но если бы судно было крупнее, последствия могли бы быть более серьёзными.
Алексей на катере воскресным утром шёл фактически по фарватеру и врезался в затопленный 4-метровый буй. Стальной винт загнуло в «розочку», на нём остался след — зелёная краска, какой красят буи. «У меня запасной винт всегда с собой и все инструменты для его замены — я сам дошел [до берега]. А вот ребята, которые дно пропороли, они вызывали [экстренные службы]. МЧС их прям спасало, так как они уже тонуть начали», — рассказывает Алексей. Заявка, по его словам, была 6 августа в 22:32. Еще один его знакомый «лишь чуть-чуть цепанул дном».
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«Огромная стальная ерунда лежит сейчас посреди просто нереально оживленного места напротив «Лахта Центра», — подчёркивает яхтсмен. — <…> Над этим буем в день проходят сотни лодок и яхт. Если на него налетит какой-нибудь прогулочный байлайнер с десятком человек на борту, минимум от удара кто-нибудь переломает себе ноги из-за резкой остановки».
Алексей, по его словам, передал координаты (N59 57.604 E30 10.377) Большому порту. Ему пообещали, что устранят препятствие.