Бригаду в 700 километрах от границы с Белоруссией подняли по учебной тревоге для марша с элементами антитеррористической борьбы
Военнослужащие подразделений бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ЗВО.
Манёвры проводятся в рамках учений в Воронежской области, что в 700 километрах от белорусской границы. По данным ведомства, военные отработали систему оповещения и взаимодействия и совершили «марш в назначенные районы». Кроме того, бригада провела тренировку антитеррористических действий, в том числе в условиях радиопомех.
«Всего к проверке органов военного управления гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 ед. вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
пресс-служба ЗВО
Ранее в пограничные с Белоруссией регионы за два дня до выборов в соседней республике прибыл герой спецоперации в Сирии генерал-полковник Журавлёв. Он проверял готовность войск.