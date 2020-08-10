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10.08.2020 15:29
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Бригаду в 700 километрах от границы с Белоруссией подняли по учебной тревоге для марша с элементами антитеррористической борьбы

Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие подразделений бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ЗВО.

Манёвры проводятся в рамках учений в Воронежской области, что в 700 километрах от белорусской границы. По данным ведомства, военные отработали систему оповещения и взаимодействия и совершили «марш в назначенные районы». Кроме того, бригада провела тренировку антитеррористических действий, в том числе в условиях радиопомех.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

«Всего к проверке органов военного управления гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 ед. вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

пресс-служба ЗВО

Ранее в пограничные с Белоруссией регионы за два дня до выборов в соседней республике прибыл герой спецоперации в Сирии генерал-полковник Журавлёв. Он проверял готовность войск.

Фото: пресс-служба ЗВО

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Комментарии (1)

Piter Pen
Раньше в противогазах и ОЗК бегали , теперь в модных синих китайских масках)
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