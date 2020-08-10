Медикам за работу с коронавирусом в стаж пойдут два дня за один. В мае обещали три

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — приводит ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Пенсионный стаж медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, будет рассчитываться по принципу день за два. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 10 августа. Хотя ранее Минтруд обещал начислять стаж за «красную зону» в тройном объёме .

Премьер сообщил, что такой порядок начисления стажа будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года, глава правительства уже подписал соответствующее постановление, как поручил президент Владимир Путин.

По словам Мишустина, решение позволит 4000 врачей и других работников системы здравоохранения досрочно выйти на пенсию, что потребует дополнительных 325 млн рублей ежегодно, и эта сумма в бюджете есть.

В конце мая Министерство труда РФ подготовило проект постановления. В нём льготный порядок формирования пенсионного стажа для тех, кто лечит пациентов c COVID-19, предполагалось рассчитывать по-другому — день за три.