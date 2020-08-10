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10.08.2020 14:30
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Медикам за работу с коронавирусом в стаж пойдут два дня за один. В мае обещали три

Пенсионный стаж медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, будет рассчитываться по принципу день за два. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 10 августа. Хотя ранее Минтруд обещал начислять стаж за «красную зону» в тройном объёме.

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — приводит ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер сообщил, что такой порядок начисления стажа будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года, глава правительства уже подписал соответствующее постановление, как поручил президент Владимир Путин.

По словам Мишустина, решение позволит 4000 врачей и других работников системы здравоохранения досрочно выйти на пенсию, что потребует дополнительных 325 млн рублей ежегодно, и эта сумма в бюджете есть.

В конце мая Министерство труда РФ подготовило проект постановления. В нём льготный порядок формирования пенсионного стажа для тех, кто лечит пациентов c COVID-19, предполагалось рассчитывать по-другому — день за три.

К 31 июля в Петербурге 80 % зараженных коронавирусом медиков остались без президентских выплат. Позже Смольный велел ускориться с федеральными выплатами.

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Комментарии (3)

Максим Федотов
Так день за два, или два за один? В заголовке - одно, в содержимом - другое.
Beaver
если б на эту пенсию жить можно было бы! очередная жалкая подачка!
Lazy
Ну правильно, ну чиновники же хозяева своего слова: сами дали, сами и обратно взяли.
Тьфу, мерзость какая.
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