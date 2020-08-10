Петербуржцы соревнуются в экологичности, не выходя из дома

В Северной столице проходит акция #ЧистыеЧелленджи. Это серия полезных и креативных заданий про осознанное потребление, повторное использование вещей и переработку отходов.



Более 300 петербуржцев уже соревнуются в экологичности. Подключиться к акции могут все желающие и в любой момент, рассказали «Фонтанке» в проекте «Чистые игры», который является организатором челленджа. Для это нужно подписаться на уведомления группы «ВКонтакте».



Раз в день или два участники получают задания, выполняют и публикуют результаты в соцсетях с хештегом #ЧистыеЧелленджи. Те, кто первыми выполнят всё, — станут победителями и получат призы. Акция продлится до 29 августа, когда состоится большой турнир.

