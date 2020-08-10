Петербуржцы соревнуются в экологичности, не выходя из дома
В Северной столице проходит акция #ЧистыеЧелленджи. Это серия полезных и креативных заданий про осознанное потребление, повторное использование вещей и переработку отходов.
Более 300 петербуржцев уже соревнуются в экологичности. Подключиться к акции могут все желающие и в любой момент, рассказали «Фонтанке» в проекте «Чистые игры», который является организатором челленджа. Для это нужно подписаться на уведомления группы «ВКонтакте».
Раз в день или два участники получают задания, выполняют и публикуют результаты в соцсетях с хештегом #ЧистыеЧелленджи. Те, кто первыми выполнят всё, — станут победителями и получат призы. Акция продлится до 29 августа, когда состоится большой турнир.
«Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Но с запретом массовых мероприятий невозможно проводить игры в классическом формате. Поэтому проект совместно с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Экологическим движением «РазДельный Сбор» придумали чемпионат «на удаленке», флешмоб, в ходе которого участники выполняют серию полезных и креативных заданий.
«2020-й год дал нам интересный вызов, — сказал лидер проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. — Все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Наши региональные координаторы в Сочи, Первоуральске и Полярных Зорях опробовали так называемый «децентрализованный» формат, а по всей России мы провели Премию борцов с мусором. Оказалось, в одиночку люди тоже готовы участвовать, а почувствовать себя командой можно и в онлайне».
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков.