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10.08.2020 12:31
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Рособрнадзор: Больше 30 участников были удалены с ЕГЭ за нарушения в дополнительный период

Три с половиной тысячи участников сдали ЕГЭ в дополнительный период. Как сообщает 10 августа Рособрнадзор, сдача экзамена прошла в штатном режиме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, за нарушения с экзамена был удален 31 участник. Из них 15 — за наличие и использование мобильных телефонов и иных средств связи.

Дополнительный ЕГЭ проводился в 82 субъектах РФ со всеми мерами, обеспечивающими эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов.

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