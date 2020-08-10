Рособрнадзор: Больше 30 участников были удалены с ЕГЭ за нарушения в дополнительный период

Три с половиной тысячи участников сдали ЕГЭ в дополнительный период. Как сообщает 10 августа Рособрнадзор, сдача экзамена прошла в штатном режиме.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, за нарушения с экзамена был удален 31 участник. Из них 15 — за наличие и использование мобильных телефонов и иных средств связи.



Дополнительный ЕГЭ проводился в 82 субъектах РФ со всеми мерами, обеспечивающими эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов.

