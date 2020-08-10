Медицинскую маску из золота с бриллиантами делают израильтяне для особого клиента

В Израиле разрабатывается медицинская маска из 18-каратного белого золота, инкрустированная 3600 чёрными и белыми бриллиантами.

Как сообщает 10 августа «Газета.Ru» со ссылкой на издание Haaretz, стоимость работ оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, эта маска должна стать самым дорогим подобным изделием в мире. Заказ на неё поступил от китайского бизнесмена, проживающего в США. Он хочет, чтобы шедевр был готов к концу 2020 года.