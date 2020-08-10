FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +16
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 12:02
0
Печать

Медицинскую маску из золота с бриллиантами делают израильтяне для особого клиента

В Израиле разрабатывается медицинская маска из 18-каратного белого золота, инкрустированная 3600 чёрными и белыми бриллиантами.

Как сообщает 10 августа «Газета.Ru» со ссылкой на издание Haaretz, стоимость работ оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, эта маска должна стать самым дорогим подобным изделием в мире. Заказ на неё поступил от китайского бизнесмена, проживающего в США. Он хочет, чтобы шедевр был готов к концу 2020 года.

Помимо украшений, маску оснастят и фильтрами. Они будут высшего качества — № 99.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний