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10.08.2020 11:33
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Задержанного на границе с Белоруссией директора «Открытки» из Петербурга отпустили со штрафом, а его сторонников — с порванными паспортами

Задержанного на российско-белорусской границе исполнительного директора «Открытой России» петербуржца Андрея Пивоварова отпустили, предварительно обязав выплатить штраф. Об этом 10 августа он пишет в своём Telegram-канале.

Фото: Андрей Пивоваров

«ФСБшники все два дня суетились, пытались хоть как-то обосновать задержание, хотя сами прекрасно понимали, что лепят липу. Под конец, выждав максимально возможные 48 часов, выпустили меня в 4 утра со штрафом в одну тысячу рублей», — написал Пивоваров.

Задержанных с ним активистов «Открытки» из Петербурга Александра Федосеева и Даниила Потапова также продержали двое суток, обязали выплатить штраф размером две тысячи рублей и, по их словам, отправили домой с порванными паспортами.

Фото: Даниил Потапов

Как сообщалось ранее, эти выходные вместо наблюдения за выборами в Белоруссии Пивоваров и его сторонники провели в погранотделе ФСБ в городе Рудня Смоленской области. Во время прохождения границы их попросили выйти из автобусов, после чего связь с ними пропала на пять часов.

Когда их отыскали, оказалось, что поводом для задержания стали проблемы с документами. Кроме того, им вменили статью 18.7 КоАП — неповиновение законному требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. В «Открытке» считают, что это «заказ со стороны властей».

Фото: Андрей Пивоваров
Фото: Даниил Потапов

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