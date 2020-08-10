Задержанного на российско-белорусской границе исполнительного директора «Открытой России» петербуржца Андрея Пивоварова отпустили, предварительно обязав выплатить штраф. Об этом 10 августа он пишет в своём Telegram-канале.

«ФСБшники все два дня суетились, пытались хоть как-то обосновать задержание, хотя сами прекрасно понимали, что лепят липу. Под конец, выждав максимально возможные 48 часов, выпустили меня в 4 утра со штрафом в одну тысячу рублей», — написал Пивоваров.



Задержанных с ним активистов «Открытки» из Петербурга Александра Федосеева и Даниила Потапова также продержали двое суток, обязали выплатить штраф размером две тысячи рублей и, по их словам, отправили домой с порванными паспортами.

