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10.08.2020 11:27
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«Будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений». Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России обратился к Александру Лукашенко, которому предварительные результаты выборов в Беларуси дают победу с большим отрывом.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», — написал 10 августа Владимир Путин в телеграмме, текст которой выложен на сайте Кремля.

По его словам, сотрудничество между двумя странами отвечает «коренным интересам» народов России и Белоруссии.

За несколько дней до выборов президенты провели телефонный разговор, в рамках которого говорили о стабильности в Белоруссии.

Выборы президента в республике состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская не признала озвученные результаты.

Ранее Лукашенко поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Опять получится, мы и Венесуэла
Swift_5e4d8a276f5e8
...... попал Лукашенко ..... браслетик защёлкнулся.
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